Starzach Die Premiere wird gleich zum Volltreffer

Das Angebot an den Ständen war riesig. Die Minis von St. Peter und Paul priesen ihr original Wachendorfer Apfelbrot und selbst gebackene Weihnachtsbredle an. Daneben gab es Vogelhäusle, Genähtes und heiße Shots sowie Gipsfiguren, Bären, Kerzen und Renntiere. Marmelade und warme Socken lagen dicht beieinander. Glühwein und Gulaschsuppe waren heiß begehrt.

Nach Einbruch der Dunkelheit tauchte auch der Nikolaus mit Knecht Ruprecht auf dem Rathausplatz auf. Der Kindergarten sang frohe Weihnachtslieder. Eine Abordnung des Musikvereins spielte "Lasst und froh und munter sein" und schließlich traten auch noch die Männer des Kirchenchors auf die hell erleuchte Bühne und begeisterten die vielen Besucher.

Auch die Tore der Manufaktur Broch waren geöffnet und man konnte viele Edelbrände und Liköre "aus erster Hand" kosten.

Das Gedränge in der Bannmeile war groß. "Zeitweise kommt man sich vor wie auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt", war zu hören. Die Veranstalter und vielen freiwilligen Helfer und Vereine nahmen es gelassen und freuten sich. Eine Wiederholung im nächsten Jahr ist nicht ausgeschlossen. Der Erfolg spricht dafür. Warum in die Ferne schweifen, wenn es in Wachendorf doch auch so schön vorweihnachtlich ist?