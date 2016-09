Starzach Die Karriere läuft

Seine Ausbildung zum Bäcker begann Jan Mulks im Anschluss an die Schulausbildung von 2008 bis 2011 bei der Hirrlinger Bäckerei Leins. Anschließend machte er von 2011 bis 2013 eine zweite Lehre als Konditor bei der Hofkonditorei Röcker in Hechingen, wo er viele fachtechnische Impulse bekam.

Im Februar 2015 wechselte der zielstrebige Konditor und Bäckergeselle zur Backstube Saur.

Am vergangenen Wochenende wurde seine Meisterschaft mit Freunden und Verwandten, die ihm eine hohe, mit Brezeln verzierte Meistertanne gestellt haben, zünftig gefeiert. In der Freizeit ist Musik sein Hobby: Als Gitarrist bei "Song Over" und als Schlagzeuger und Xylofonist beim Bierlinger Musikverein.