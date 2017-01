Starzach Die Hexe entstammt dem Märchen

Starzach-Sulzau. Zwei Tage lang feierte die "Narrenzunft Sulzau" ihr 20-jähriges Bestehen. Am Freitag- und Samstagabend war das Zelt brechend voll, so viele befreundete Zünfte waren in die kleine Hafenstadt "Kuckuckshausen" am Neckar gekommen. Sie feierten mit den Fleggahansele, den Neckartalhexen und den furchtigen Teufele Geburtstag.