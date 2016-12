Starzach Die Achtzigerjahre lassen grüßen

Starzach-Börstingen. Das Weihnachtskonzert der Musikkapelle gibt es schon lange. So lange, dass selbst die engagiertesten Mitglieder nicht genau wissen, wann es das erste Mal stattgefunden hat. "Das muss in den 1970ern gewesen sein", sagt Joachim Lohmiller, zweiter Vorsitzender des Vereins. Er erklärt, dass auch der Ablauf des Konzerts immer derselbe gewesen sei: Zuerst spiele die Jugendkapelle, dann die Erwachsenen.

Das Konzept scheint erfolgreich, schließlich war die Festhalle am Sonntagabend gut gefüllt. Bei Wurst- oder Käsebrot wurde den Zuhörern klassische Weihnachtsmusik aber auch noch unbekannte Lieder gespielt. Die Jugendkapelle spielte unter der Leitung von Dietmar Lohmiller beispielsweise "Gloria in excelsis Deo" oder das Stück "High 5", bei dem die jungen Musiker sich während des Stücks "High Fives" gaben.

"Ross Roy" war einer der musikalischen Höhepunkte der Musikkapelle. Die rhythmischen Bewegungen im Stück sollen an alte Schuljahre erinnern, die die Disziplin und die Struktur der Schule darstellen. Dramatische aber auch fröhlich-leichte Parts sind im Stück zu hören. Ein ganz anderes Thema behandelte die Musikkapelle mit "Eighties Flashback", bei dem 80er-Titel wie "Thriller" von Michael Jackson, "Time After Time" von Cyndi Lauper oder "Eye of the Tiger" von Survivor in einem Lied zusammengewürfelt sind.