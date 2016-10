Starzach Der Tradition verpflichtet

Für den Dankgottesdienst in der Bierlinger St. Martinuskirche am Samstagabend hatte der Verein die übergroße Erntedankkrone – aus vielen Hunderten von Weizenähren geflochten – in der Kirche über dem Altar im gotischen Chorbogen angebracht. Die Trachtler selbst nahmen selbstverständlich in der original Bierlinger "Tracht der Heimat" am Dankgottesdienst teil, was Pfarrer Josef Gerz und die Kirchenbesucher besonders freute. Die Krone wird den ganzen Monat Oktober dort hängen.

Bierlinger Trachtenträger unterhalten mit Brauchtumstänzen

Zum Brauchtumsnachmittag am Sonntag kam die Trachtengruppe aus Dußlingen. Sie und auch die Bierlinger Trachtenträger mit der Kinder- und Jugendabteilung unterhielten die zahlreichen Gäste auf der Terrasse mit Brauchtumstänzen. "Wir wollen Traditionen erhalten und pflegen und den kommenden Generationen überliefern", so die Vorsitzende Gunhild Hofmeister, die nunmehr seit genau 20 Jahren Vorsitzende des Trachtenvereins Bierlingen ist und Tradition und Überlieferung der Sitten und Gebräuche der Vorfahren als verpflichtendes Erbe an die nächsten Generationen weiter geben will.