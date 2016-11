Starzach Der letzte Tango für Peter Trost

Starzach-Bierlingen. Es gab gleich mehrere Highlights: Das 30-köpfige erfolgreiche Jugendblasorchester spielte zum letzten Mal mit dem langjährigen Dirigenten Peter Trost. Der Dirigent des großen Orchesters, Roland Oswald, erhielt die Dirigentennadel in Gold mit Urkunde für 20-jährige Tätigkeit. Zusätzlich gab es Ehrungen und Ernennungen zu Ehrenmitgliedern.

Zunächst aber ließ das Jugendblasorchester, das im Sommer sein 60-jähriges Bestehen feierte, aufhorchen. Das Abschiedskonzert von Peter Trost war glanzvoll. Das temperamentvolle Stück "Kraken" war genau das richtige zur Eröffnung des Konzerts.

Die Soloparts der verschiedenen Register waren mitreißend. Auch der Titelsong des James-Bond-Films "Live and let die", ein dynamischer und kraftvoller Hit, überzeugte mit der Vielfalt der Tempowechsel und der verschiedenen Stile bei dem "explosionsartigen Arrangement", wie die Klarinettistin Jessica Deuble es nannte. "I see you" war zwar nur ein Teil des gleichnamigen Filmes, doch es reichte, die Zuhörer in die Welt nach Pandora zu entführen.