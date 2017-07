Starzach Den eigenen Stil längst gefunden

Starzach. Seit rund sieben Jahren besteht die freie Starzacher Hobby-Malgruppe. Sie trifft sich dienstags in den Räumen von Vidom in Felldorf und malt ausschließlich Aquarelle. Die Hobby-Künstler haben inzwischen imponierende und hübsche Bilder stapelweise angehäuft und in der Maltechnik unter Anleitung von Reinhold Baur enorme Fortschritte gemacht.