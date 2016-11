Starzach Dem Heiligen Martin gewidmet

Der Trachtenverein eröffnete dann den Reigen des Unterhaltungsprogramms mit Volkstänzen und der Shanty-Chor vom Starzacher Männergesangverein unter Leitung von Oliver Pütz unterhielt mit Seemannsliedern.

Die Minis boten süße Waffeln und für die Kinder gab es Gelegenheit zum Basteln. Rund 80 Gäste bestiegen den 62 Meter hohen Kirchturm, von dem aus man eine weite Sicht zur Schwäbischen Alb und zum Rammert hatte.

Beim Martinus-Quiz wurde unter anderem gefragt, wo weitere dem Heiligen Martinus geweihte Kirchen in der Umgebung stehen, wo und wann der Heilige geboren ist und was Martinus nach seiner Mantelteilung geträumt hatte. Drei "Sieger" erhielten Preise. Das Küchenpersonal war bis in den späten Abend voll ausgelastet. Die Hälfte des Erlöses aus dem Nachmittag ist für die Belange der eigenen Kirchengemeinde bestimmt, die andere Hälfte wird für einen guten Zweck verwendet.