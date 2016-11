Starzach Defizit pro belegtem Platz liegt bei 7800 Euro

Derzeit sind 146 Plätze in den gemeindeeigenen Kindergärten in neun Gruppen besetzt. Bis zu 171 Plätzen sind Belegungen zulässig. Es gibt daher noch freie Kapazitäten auch für Kinder unter drei Jahren. Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kleinkinder steigt. Und auch der Umfang der gewünschten Betreuung wird größer, insbesondere steigt die Nachfrage nach Ganztagsplätzen für Kleinkinder.

Flüchtlingssituation ist ein Unsicherheitsfaktor bei der Planung

E in Unsicherheitsfaktor bei der Planung ist die Flüchtlingssituation, da die Zuweisung von Flüchtlingen sehr kurzfristig erfolgt, den Kindern aber zeitnah ein Platz zur Verfügung gestellt werden muss. Ferner melden die Eltern aufgrund unterschiedlicher Angebote in den einzelnen Starzacher Kitas ihr Kind in einem anderen Ortsteil an.