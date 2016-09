Starzach Das internationale Kunst-Trio von Börstingen

Ariane Keller aus Darmstadt sagt: "Börstingen ist ein wunderbarer Gegensatz zu den Unternehmungen, die ich sonst mache. Ich bin sonst gerne in Indien. Die Unterwasserfotos zu meinen Werken habe ich am Ganges gemacht. Jetzt war ich am Bodensee und habe die ersten Bilder im Neckar hier gemacht. Die Farben unter Wasser gleichen sich. Weil man hier in Börstingen kein Wifi hat, kommst Du Dir ein bisschen wie im Ausland vor." Sie will hier neue Unterwasserfotos machen und daraus neue Werke schaffen.

Jaroslaw Broitman ist gebürtiger Russe. Er sagt: "Ich male abstrakt. Diese Malereien haben viel mit Landschaft zu tun. Und deshalb habe ich mir Börstingen ausgesucht, weil die Landschaft hier fantastisch ist. Im Eleven ist es ruhig, so dass ich mich sehr gut konzentrieren kann. Mal sehen, was kommt."

Dann zeigen alle drei einen Ausschnitt ihrer Werke.

Was auffällt: Broitmans abstrakte Werke spielen sehr geschickt mit Farben und Materialien. Manchmal setzt er kräftige Bezugspunkte, und immer ist die Konstruktion so, dass sie die klassischen Sehgewohnheiten durchbricht. Und trotzdem sind die Bilder stimmig. Beispiel: Ein Bild sieht aus wie eine hellbraune Burg am Strand. Jaroslaw hat dieses Bild einfach umgedreht – und schon ist die Wirkung komplett anders. Oft setzt er den Horizont auch komplett außerhalb des goldenen Schnitts – und trotzdem funktionieren die Bilder. Beispielsweise bei "Itxaspe", wo eine echsenartige Figur auf dem Wasser zu schwimmen scheint und unter Wasser ein spermienförmiges Wesen hochzutauchen scheint.

Wasser ist auch das Hauptthema von Ariane Keller. Sie sagt: "Ich beschäftige mich mit der Darstellung von Unterwasser und Wasseroberfläche. Unterwasser steht für mich für die Fantasie, über dem Wasser ist die Realität." So macht sie Fotos mit ihrer Go-Pro beispielsweise vom Ganges. Kombiniert das ganze mit einem Foto von einem zerfallen Puff in Nordhessen sowie einer Aufnahme von Shiva und Jesus in einer Person wie in "Duplex_Transmission". Keller: "Dabei lege ich acht bis zehn Fotos übereinander und setze auch noch Malerei ein."

Und dann is tja noch Juliet Ezenwa. Die Nigerianerin bricht gerne Tabus. Ein Motiv der Bilder im afrikanischen Stil: Weiße, dünne Mädchenkörper. Ezenwa: "Das sind die Jungfrauen vor der Genitalbeschneidung. Vor der Zeremonie tanzen sie nackt in den Straßen. Nur eine Jungfrau kann das so unbeschwert machen." Die Farbe weiß steht dabei für "Purity" – also die Reinheit. Deshalb gilt Ezenwa auch als UN-Botschafterin gegen die Genitalbeschneidung von Frauen, so das Internet. Zweites großes Sujet: Masken. Ezenwa lacht: "Eigentlich ist das ein Tabu für Frauen, solche Masken zu machen, die religiös inspiriert sind. Es wurde mir auch schon angedroht, die Götter würden mich töten. Doch bislang ist nichts passiert." Die Künstlerin ist auch aus Marketing-Gründen auf die Masken gekommen. Juliet: "Ich habe festgestellt, die Masken locken Menschen an den Stand auf Kunstmessen."

Drei Künstler. Drei Richtungen. Und alle sind in Börstingen fleißig dabei, neue Werke zu schaffen. Monika Golla: "Allein das zeigt schon, das es offenbar richtig war, hier im alten Schulhaus die Räumlichkeiten für internationale Künstler zu öffnen. Es ist gelungen, das Kunsthaus Eleven mit Leben zu füllen."