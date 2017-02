Starzach Das Beste aus jedem einzelnen Ort

Starzach-Bierlingen. Der Ball findet immer am Schmotzigen nach der Amtsenthebung des Starzachkanzlers in der bunt dekorierten Narrenhalle statt. Er zeichnet sich durch sein mehrstündiges und kurzweiliges Programm aus, bei dem alle Starzacher Zünfte und Showtanzgruppen nacheinander auf der Bühne agieren und die Zuschauer unterhalten. Er lebt also von Beiträgen aus den eigenen Reihen.

Nach dem großen Programm geht der Ballbesucher jedoch noch lange nicht nach Hause, denn Stimmung, Tanz und Barbetrieb sorgen stets für eine lange Nacht. So auch wieder am Schmotzigen.

So dicht gedrängt wie einst im historischen ehemaligen herrschaftlichen Schafstall derer von Ow Wachendorf Ziegen, Böcke und Lämmer eng beieinander eingepfercht waren, zwängten sich Moofanger, Klammhoka, Riedholzhexen und Allgäuer, Fleggahansele und Sägböck durch den vollgepfropften Narrentempel. Zeitweise war kaum noch ein Durchkommen.