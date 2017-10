Starzach Bis zu 50 neue Wohneinheiten

Starzach-Bierlingen. Wann die Erschließung des zweiten Teils "Berg", in dessen Bereich noch ein Baulandumlegungsverfahren notwendig ist, erfolgen kann, ist zeitlich nicht zu ermitteln.

"Die Nachfrage nach Baugrundstücken in Bierlingen ist groß", so Bürgermeister Thomas Noé in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Er will daher unbedingt weiteres Baugelände schaffen. Er hat dem Gemeinderat vorgeschlagen, ein weiteres Wohngebiet im Anschluss an den rechtsgültigen Bebauungsplan "Dorfwiesen, erste Änderung" in Bierlingen in Angriff zu nehmen und zu erschließen.

3,5 Hektar in schönster Südhang-Wohnlage im "Waschbrunnen"