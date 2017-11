Starzach Beiträge von den Anwohnern erforderlich

Was die Zufahrt betrifft, ist beabsichtigt, die Böschung mit einer Neigung im Verhältnis 1 zu 1,5 herzustellen, so dass die Zufahrt aus dem örtlichen Bereich in die privaten Grundstücke gesichert ist. Dabei wird eine maximale Tiefe von zwei Metern abgetragen, was bereits im Bebauungsplan vorgesehen ist. Die Eigentümer müssen später jedoch selbst auf eigene Kosten eine Zufahrt herstellen. Spätestens im Herbst 2018 soll die Vergabe des Ausbaus nach Plänen des Ingenieurbüros Gauss und Lörcher erfolgen. Die Kosten des Ausbaus samt Straßenbeleuchtung, der Wasser- und Kanalanschlüsse belaufen sich auf 97 000 Euro. Da es sich weitestgehend um die erstmalige Herstellung der Erschließungsanlagen handelt, fallen Erschließungsbeiträge als Finanzierungsmittel an. Die Restfinanzierung wird über den Haushaltsvollzug 2017 sichergestellt. Der Gemeinderat stimmte dem Ausbau einstimmig zu.