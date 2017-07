Starzach Bebauungsplan für ungültig erklärt

Eine Revision gegen dieses Urteil wird vom Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg nicht zugelassen und die Antragsgegnerin trägt die Kosten des Verfahrens.

Von diesem Urteil sei man in der Gemeindeverwaltung nicht überrascht, erklärte Bürgermeister Thomas Noe in einem kurzen Telefonat.

Gemeinde plant in der Zwischenzeit anderweitig

Wie in der Verhandlung am 26. Juni betont, plant die Gemeinde in der Zwischenzeit anders, musste jedoch aufgrund der Rechtssicherheit noch abwarten, was der Verwaltungsgerichtshof entscheidet. Nun hat man Klarheit!