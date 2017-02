Starzach Bald ein Weltrekord für Börstingen?

Starzach-Börstingen (ab). Jetzt ist es bald so weit: der kleinste und feinste "Omzug uf am Bierdegg´l" weltweit mit vierhundertzwei Zentimetern Durchmesser von der Sägbockhausener Landkappelle ist, was seine Länge und auch seine Geschwindigkeit betrifft, ein Meisterstück mit Spitzenleistung und das Beste, was die kleine Neckartalgemeinde – und das schon zum vierten Male – bieten kann.