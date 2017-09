Starzach Aus eins mach zwei – "Stock-Berg" wird zu "Stock" und "Berg"

Dem Baugesuch der Firma Duffner Blockbau in der Bierlinger Bahnhofstraße auf Teilabbruch, Neubau, Erweiterung des Betriebsgebäudes, Neubau einer Fahrzeughalle und vier Stellplätze wurde nicht entsprochen. Dies unter anderem mit dem Hinweis, "dass das Vorhaben aus Sicht der Verwaltung der städtebaulichen Entwicklung in diesem Bereich widerspricht und eine sinnvolle und zukünftige Betriebsentwicklung einer Schreinerei in einem Gewerbegebiet erfolgen sollte".