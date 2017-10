Starzach Auch mit dem Schneider vertraut

Starzach. Was sie als Erstes tun müssen, wie sie Erste Hilfe leisten können, was sie unbedingt beachten müssen und wie sie zum Beispiel mit der Schneidetechnik umgehen, erfuhr die Starzacher Wehr am Mittwochabend aus erster Hand auf dem Bauhofgelände vom Gesamtkommandanten Simon Widemann und seinen Helfern. Die Arbeit an der "Unfallstelle" war durch die Dunkelheit erschwert, daher musste jeder Handgriff sitzen, um Sicherheit für sich selbst und alle Beteiligten zu gewährleisten.

Zunächst gab der Kommandant eine Reihe theoretischer Hinweise für das Verhalten bei Autounfällen: Unfallstelle absichern, Art der Verletzten im Auto feststellen, Personenzahl ermitteln und sie gegebenenfalls in Sicherheit bringen, Umgebung erkunden und Fahrzeug beobachten, da Feuer- oder Explosionsgefahr besteht. Dann erst beginnt die Arbeit mit den Gerätschaften wie Brechstange, Schneideaggregat oder Löschschaum.

Da die Starzacher Wehr nur bei der Abteilung Börstingen ein 500 Bar starkes Schneidegerät für das Öffnen verklemmter Türen besitzt, muss die Wehr aus Rottenburg mit einem zweiten Schneidegerät hinzugezogen werden.