Starzach Am Ende ist fast alles ausverkauft

Den Reigen der musikalischen Gastspiele am Abend eröffneten die Musikanten aus Wittershausen. Danach gaben bei der "Trachtenparty mit Dirndl und Lederhose" die "Woizahuper" aus Leutkirch den Ton an und ließen die Stimmung steigen. Die beliebte Stimmungsband aus Leutkirch, eine Gruppe junger Ausnahmemusiker, die an ihren Instrumenten brillieren und mit viel Witz und Charme die Herzen der Zuhörer gewannen, spielte zur Unterhaltung. Swing, Pop, Evergreens, Böhmisch-Mährisches und zackige Marschmusik haben sie in ihrem reichhaltigen Programm. Seit rund zehn Jahre sind sie auch mit "Honk and Blow" befreundet.