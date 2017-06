Starzach Alte Kirche nach dem Krieg in sehr schlechtem Zustand

Starzach-Felldorf. Die Felldorfer Katholische Kirchengemeinde St. Johann Baptist erinnert am Sonntag, 25. Juni, bei ihrem Patroziniumsfest an die Grundsteinlegung des Kirchenneubaus vor 50 Jahren – am 16. Juli 1967. Diese Aufgabe übernahm Pfarrer Rudolf Amerein im Beisein von Pfarrer Heribert Letzkus und Vikar Dieter Walz, der den Grundstein entworfen hat und den der Bildhauer Heinrich Schneider aus Rottenburg anfertigte.