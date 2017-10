Abgerissen wird im kommenden Jahr das Gebäude Nr. 20 in der Bieringer Straße im Ortsteil Starzach-Wachendorf. Es wurde 2014 von der Gemeinde erworben, und schon damals wurden erhebliche Mängel am Scheunenteil festgestellt. Jetzt schlägt die Gemeinde aufgrund der neuen schlechten baulichen Situation des Wohngebäudes und der Möglichkeit der Umsetzung der darin wohnenden Familie den Abriss auch in Bezug auf das Wohngebäude vor und strebt dann eine Neuordnung im Sinne der Innenentwicklung an. Von Vorteil ist, dass sich dieses Gebäude im ausgewiesenen Gebiet des Landessanierungsprogramms befindet und mit einer Förderung der Abbruchkosten gerechnet wird. In Anbetracht der großen Grundstücksfläche sowie dessen Zuschnitts und der dahinter liegenden Privatgrundstücke ist eine Neuordnung und Erschließung im Sinne der Innenentwicklung sinnvoll und möglich. Die Verwaltung hat ihre bisherigen Überlegungen dem Gemeinderat, der den Abriss einstimmig mitträgt, vorgetragen. Foto: Bieger