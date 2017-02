Starzach 55. Geburtstag gebührend gefeiert

Danach hieß es "Ring frei für die Gastzünfte". Mit gruseligen, teils akrobatischen sowie kunstvollen Auftritten und Ritualen demonstrierten sie echtes, bodenständiges und überliefertes Brauchtum ihres jeweiligen Ortes. Die Narren bekamen eine eindrucksvolle, originale Zusammenfassung von den vielfältigen Sitten und Gebräuchen der jeweiligen Ortschaften und Zünfte.

"Wir ehren mit der Fortführung der närrischen Tradition das historische und überlieferte Erbe unserer Vorfahren und wollen es auch der Nachwelt erhalten; die Fasnet im fortschreitenden gesellschaftlichen Wandel ist für uns ein Bindeglied zwischen Vergangenheit und Gegenwart", so Michael Baur. Die Fasnet ist für ihn also mehr als nur bloßer Schabernack und punktueller Ausbruch aus der Alltagswelt.

Am Freitagabend sorgte das "Starzach-Duo" Heike und Ulrich und am Samstag der Entertainer "Morenas" für ausgelassene Stimmung. Tanz, Schunkelrunden und spontane Polonaisen wechselten sich in rascher Folge ab. Die Stimmung im Saal und an insbesondere in der Bar stieg von Stunde zu Stunde. Das Jubiläumsfest ist gelungen.