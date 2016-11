Starzach 103 Vergehen im Jahr

Insgesamt werden demnach in den drei Gemeinden jährlich um die hundert Straftaten begangen. "Mal mehr, mal weniger und in der Statistik unauffällig". 2015 waren es – bei 4300 Einwohnern – 103 Vergehen, meist Betrugsfälle. Aber auch Sachbeschädigungen, Körperverletzungen und Diebstähle sind aufgeführt. Offensichtlich sind die Einwohner wachsam: Vier Mal wurden Wohnungseinbrüche versucht, nur in einem Fall gelang ein Einbruch.

Von den 41 Tatverdächtigen waren 34 Männer und sieben Frauen. Sechs Delikte wurden von Jugendlichen begangen. Sieben Täter hatten keine deutsche Staatsbürgerschaft.

In Starzach können die Polizeibeamten die höchste Aufklärungsquote im Präsidium Reutlingen aufweisen. Sie betrug vergangenes Jahr über 70 Prozent.