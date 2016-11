St. Georgen Zweifaches Gedenken

St. Georgen. Durch die Trauer zur Hoffnung – so könnte man die beiden musikalischen Ereignisse überschreiben, die zur Erinnerung an Helmut Franke am Sonntag, 13. November, in der Lorenzkirche stattfinden. Helmut Franke, der 34 Jahre in St. Georgen als Kantor wirkte, starb vergangenes Jahr am 11. November im Alter von 61 Jahren.