St. Georgen Zwei verletzte Personen und hoher Schaden

St. Georgen/Triberg. Auf der Fahrt von St. Georgen in Richtung Triberg ist ein 18-jähriger Fahranfänger mit einem Kleinwagen des Typs Ford KA am Montag gegen 15 Uhr im Verlauf einer talwärts führenden Rechtskurve zu weit nach links geraten und dort seitlich mit einem auf der Überholspur der bergwärts zweispurig verlaufenden Bundesstraße 33 fahrenden Pkw Peugeot Kombi zusammengestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Peugeot nach rechts gedrückt und prallte seitlich mit einem Lkw-Sattelzug zusammen, dessen Fahrzeuglenker auf der rechten Fahrspur der B33 bergwärts in Richtung St. Georgen unterwegs war. Bei dem Unfall wurden der 21 Jahre alte Fahrer des Peugeots und seine 18-jährige Beifahrerin leicht verletzt und mussten ärztlich versorgt werden. Der Unfallverursacher und der Fahrer des Lastwagens blieben unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 10 000 Euro. Während der Lastwagen fahrbereit blieb, mussten die beiden beteiligten Autos von einem Abschleppdienst geborgen und abtransportiert werden. Die Bundesstraße 33 blieb während der Unfallaufnahme voll gesperrt.