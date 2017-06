St. Georgen Zwanglose Atmosphäre beim Beschnuppern

Gleichzeitig bietet sie Betrieben, Institutionen, Bildungseinrichtungen und anderen mehr die Möglichkeit, sich vorzustellen. Die jungen Leute erfahren, was alles hinter einzelnen Berufen steckt, wie die Ausbildung aussieht und was die Bergstadt-Unternehmen besonderes zu bieten haben. Die Agentur für Arbeit, die Kariereberatung der DB Netz AG, Geldinstitute, Versicherungen, Bundeswehr, Polizei, Finanzamt, Industrie und Handwerkskammer, Energieversorger, die Evangelische Altenhilfe, eine Pflegeschule, die Feintechnikschule Schwenningen, das Schul netzwerk St. Georgen, die Zinzendorfschulen Königsfeld und andere mehr sind vertreten. Über 30 Aussteller haben sich angemeldet. Manche bieten ein Quiz oder Geschicklichkeitsspiele an. Oft sind die Berater selbst junge Menschen und berichten aus erster Hand. Es herrscht eine nette, zwanglose Atmosphäre beim Beschnuppern.