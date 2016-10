St. Georgen Zusatztermin für die Lesung mit Alt-Bürgermeister

St. Georgen. Die Veranstaltung mit Alt-Bürgermeister Wolfgang Schergel und Viktoria Wehrle geht nun schon im siebten Jahr im Gasthof Stadt Frankfurt über die Bühne. Kurzweilige Literatur auf die Ohren und Suppe in den Mund, dieses Mal mit Geschichten über Männer und Frauen. Da ist zu hören, was Männer mit Frauen und was Frauen mit Männern erleben, ob sie wirklich zusammen passen oder gar auf verschiedenen Planeten leben. Und die Frage stellt sich, ob sie die gleiche Sprache sprechen. Eine Frau, Viktoria Wehrle, und zwei Männer, Wolfgang Schergel und Wolfram Morat, gestalten den kurzweiligen Abend. Zwischen den einzelnen Folgen eines Vier-Gang-Menus gibt es Geschichten und Gedichte zum ausgewählten Thema. Für den Zusatztermin am Dienstag, 31. Januar, sind noch Plätze frei. Beginn ist um 18 Uhr im Lokal " Stadt Frankfurt", Einlass ab 17.30 Uhr. Anmeldungen nimmt die Volkshochschule unter Telefon 07724/8 71 52 oder 07724/8 71 53 entgegen.