St. Georgen Zusammenprallauf der B 33 wegen Ampel?

St. Georgen-Peterzell (dvs). Am Sonntagabend gegen 20.50 Uhr bog ein BMW-Fahrer an der ampelgeregelten Einmündung von der Buchenberger Straße in die Bundesstraße nach links in Richtung Villingen ab.

Aus Richtung Villingen kam zeitgleich ein VW Caddy, der ungebremst an der Ampel vorbeifuhr. Ein Ausweichen war für beide Seiten nicht mehr möglich, teilt die Polizei mit.

Die beiden Fahrzeuge prallten heftig zusammen. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden, den die Ordnungshüter auf mindestens 30 000 Euro beziffern. Bei der Kollision verletzten sich beide Fahrer und die Beifahrerin im VW leicht.