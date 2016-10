St. Georgen Zur Mittagszeit läuft’s Geschäft

St. GeorgenKrämermärkte fanden früher in St. Georgen immer dienstags statt. Auf Wunsch der Beschicker wurde der Termin für den Kirchweihmarkt vor einigen Jahren auf Mittwoch verschoben, um Überschneidungen mit anderen Märkten zu vermeiden.

Die Händler besuchen gerne die Bergstadt. So mancher reist schon am Vorabend an, um seinen Stammplatz zu sichern. Wenn die Witterung mitspielt, kommen zahlreiche Besucher, darunter auch so mancher Stammkunde.

Der Start war jetzt verhalten. Leichter Regen behinderte auch den Aufbau. Doch dann klarte es auf und die Kunden kamen anfangs etwas verhalten. Vor allem seit der Mittagszeit herrscht aber reger Betrieb. Für den Nachmittag sprechen die Wetterprognosen von leichtem Regen. Noch bis 18 Uhr ist offiziell der Kirchweihmarkt.