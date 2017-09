St. Georgen Zur Feier wird Fabrik zum Festsaal

Entscheidungen zu treffen die nicht gerade Mainstream sind mache einen großen Unternehmer aus. Eine Neuproduktion am Hochlohnstandort Deutschland sei auch gewiss nicht Mainstream. Die EBM-Papst-Gruppe habe sich das sehr gut überlegt. Es gehöre zur DNA des Unternehmens, den Standort Deutschland stets zu festigen.

Produziert würden in St. Georgen industrielle Antriebsmotoren und Elektronikbaugruppen für andere Werke. Das bedeute zunehmend komplexere Projekte. EBM-Papst besitze als Systemlieferant eine gute Ausgangsposition. Engelbrecht dankte Gesellschaftern und vor allem den Mitarbeitern. Die hätten EBM-Papst zu dem gemacht, was es heute sei.

Der Zusammenschluss vor 25 Jahren sei ein wichtiger Meilenstein in der Unternehmensgeschichte, so Stefan Brandl, Vorsitzender der Geschäftsführung der EBM-Papst-Gruppe. Die Gesellschafter hätten damals die richtige Nase gehabt. Deshalb sei man heute Technologie- und Innovationsführer in seinen Märkten. Was in den letzten 25 Jahren aus dem Unternehmen wurde, sei einzigartig, so Brandl.

Gleichzeitig drei Anlässe zu feiern zeige, dass St. Georgener schon immer effizient waren. Künftig gebe es viele Herausforderungen für den letzten Kompaktlüfterhersteller der westlichen Welt. Die Produkte seien nachhaltig und technologisch hochwertig.

21 Millionen Euro in St. Georgen für die Zukunft investiert

Es gelte, die Spitzenposition zu halten. Dafür stelle man jetzt die Weichen, mit einer Investition von 21 Millionen Euro in St. Georgen. Brandl ging auch auf weitere millionenschwere Investitionen an anderen Standorten ein. Das zeige, welches Vertrauen die Gesellschafter in Unternehmen und Mitarbeiter setzten. Es gelte, nach vorne zu blicken und die Erfolgsgeschichte fortzuführen. Eine Maßnahme dafür sei "One EBM-Papst", um als Unternehmensgruppe zusammen zu wachsen. Brandl blickte optimistisch nach vorn, indem er einen fiktiven Zeitungsbericht verlas, wonach 2027 der fünfte Bauabschnitt eröffnet wird.

Viel Lob gab es bei der Gesprächsrunde mit van Veen, Bürgermeister Michael Rieger und dem ersten Landesbeamten Joachim Gwinner. Rieger lobte den weltweit guten Ruf des Unternehmens und war dankbar für die Treue zu St. Georgen.

Nach dem Erfolgsrezept regionaler Unternehmen gefragt, nannte Gwinner die Führung durch Familien einen ganz entscheidenden Faktor. Der Chef kenne hier noch seine Mitarbeiter. Weitere Merkmale seien Erfindungsreichtum und Mitarbeiter mit langer Betriebszugehörigkeit.

Rieger ging auf Bemühungen der Stadt ein, damit sich Bewohner wohl fühlen. Er lobte die ausgezeichnete Schullandschaft, zahlreiche zertifizierte Kindertagesstätten oder kurze Wege zu Schulen. Es gebe keinen Feinstaub oder Lichtsmog. Wohnraum und Miete seien günstig. "Jeder sollte sich einen zweiten oder dritten Blick auf die Stadt gönnen."

Als große Herausforderungen für die Zukunft nannte Gwinner weitergehende Globalisierung, nachhaltige Produkte, E-Mobilität und Digitalisierung. Qualität und Quantität von Fachkräften seien nur durch gesteuerte Zuwanderung zu erhalten.

Im Vorfeld hatte das Unternehmen um Spenden zugunsten der Krebsnachsorgeklinik Katharinenhöhe anstatt Geschenke gebeten. "Wir kriegen viel aus der Region und möchten gern auch etwas an die Region zurückgeben", so Engelbrecht. Stephan Maier, Geschäftsführer der Katharinenhöhe, freute sich über einen Scheck über 5000 Euro. Ein Geschenk gab es dennoch: Die Tochter des Firmengründers Hermann Papst, Hannelore Jung-Papst, überreichte ein überdimensionales Gemälde.