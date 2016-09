St. Georgen Zunft rüstet für närrische Tage

Passend zum Naturparkmarkt eröffneten Bürgermeister Michael Rieger, Narrenchef Eric Sprich und der einstige Büttenredner Heiner Bauknecht um 13 Uhr eine ausführliche Ausstellung der Narrenzunft. Sogar die Bütt gehört zur Ausstellung – und nach dem Lob des Bürgermeisters über eine Zunft, die ihm einige Tage der Erholung schenkt mit dem Rathaussturm ("bei dem meine Whisky-Vorräte stark abnehmen") und die einfach zu einer schönen Fastnachtszeit dazu gehöre. Mit einem "’s goht degegge" erinnerte er daran, dass es gar nicht mehr allzu weit ist bis zur Kampagne 2017.

Eric Sprich begrüßte den Ehrenzunftmeister Ludwig Schuler, der sich wieder einmal nicht nehmen ließ, dabei zu sein. "Wir wollten einfach zeigen, was in den letzten 50 Jahren an Fasnet hier passiert ist", betonte er. Und – mit Augenzwinkern: "Es wird immer behauptet, die Narren würden an der Fasnet so saufen. Alles Quatsch, es geht auch mal einfach ein Schorle", behauptete er. Heiner Bauknecht ließ es sich nicht nehmen, eine kurze Bütt zu bieten. Über Flaschen sprach er – und darüber, dass der Bürgermeister der Gebieter über eine ganze Menge an (Whisky-) Flaschen sei.

Zur Eröffnung hatten die Narren allerlei aufgeboten, darunter Bernd Kaltenbach, den Inhaber der Pfaff Masken-Manufactur, der für die Herstellung des Fohrebobbele zuständig zeichnet. Aus seinen Händen stammte auch eine Originalmaske, die am Nachmittag zugunsten des Fördervereins krebskranker Kinder in Freiburg versteigert wurde.