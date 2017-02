St. Georgen Zuneigung beweisen und gleichzeitig etwas Gutes tun

Unter dem Motto "Flowerpower" beteiligt sich die Bergstadt in diesem Jahr an der Fairtrade-Rosenaktion. Vier Blumenläden – das Blattwerk, die Blumenecke Oestreich, Heddy’s Blumenladen sowie Kraut und Blüten – verkaufen in diesem Jahr Fairtrade-Rosen. Der Erlös soll für die Unterstützung von Frauenrechten in Ostafrika und Lateinamerika genutzt werden.

Am 13. und 14. Februar sind die fair gehandelten Blumen in den jeweiligen Läden zu erhalten. "Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte am besten bis zum 9. Februar vorbestellen", sagt Andrea Lauble von der Stabsstelle Stadtmarketing. Als zusätzlichen Anreiz dürfen sich die Käufer bei Abholung in eine Liste eintragen, um an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Drei Glücklichen winken dann Fairtrade-Preise.

Auch Schulen beteiligen sich an dem Projekt