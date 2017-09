St. Georgen Zum Start gibt’s bayerischen Wirtshausabend

Lisa Catena abendfüllend

Ein Gastspiel gibt die diesjährige Trägerin des Stuttgarter Besen in Silber, Lisa Catena. Sie kommt mit ihrem grenzübergreifenden Politkabarett "Grenzwärtig" abendfüllend am Samstag, 16. Dezember.

Zuvor freuen sich die Theatermacher aber auf das Konzert des Duos Two Voices, am Freitag, 13. Oktober, um 21 Uhr (Eintritt frei) im Theaterkeller genauso wie den Kunsthandwerkermarkt am Freitag, 3. und Samstag, 4. November, bei dem wieder allerlei Kunstfertiges geboten wird. Zudem gibt’s am Freitag, 3. November, ab 21 Uhr Latenightjazz mit der "Welvert Combo".

Am Freitag, 17. November, feiern dann die Vereinsmitglieder gemeinsam mit dem prominentesten Mitglied Horst Fyrguth und Kabarettfreund Martin Maier-Bode das 15-jährige Vereinsbestehen.

Weitere Infos rund um die kommende Spielzeit bieten die Veranstalter sowohl auf ihrer Facebookseite als auch auf der Homepage.