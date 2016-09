St. Georgen Zum Jubiläum schmackhafte Häppchen

Er sehe gerne auf das, was Königsfeld erreichte, betonte Achim Bädorf, geschäftsführender Vorsitzender des Verbands Deutscher Kneippheilbäder und -kurorte. Die Kneipp-Therapie sei die erste, durch die Kultusministerkonferenz als Kulturerbe ausgezeichnete Gesundheitsvorsorge und das einzige europäische Gedankengut, um Gesundheitslehren anderer Länder auf Augenhöhe zu begegnen. Für Schmunzeln sorgte die Verleihung der Urkunde durch Bädorf. Sie kündigte irrtümlich schon das 50. Jubiläum an. Bädorf versprach, in zehn Jahren wiederzukommen. "Sie haben ihre Sache großartig gemacht", lobte Heidi Thies vom Kneippbund Landesverband Baden-Württemberg. Kneipp kulinarisch erfahren konnten die Gäste am Schluss bei einem Menü, das die Landfrauen rund ums Glasbachtal zusammengestellt hatten. Für die musikalische Umrahmung sorgten Schüler der Jugendmusikschule.