St. Georgen Zum Einjährigen trifft Klassik auf Jazz

Das Streichtrio stellt eine textnahe Bearbeitung (von Annette Bartholdy) der Bach’schen Goldbergvariationen im Sinne historischer Aufführungspraxis vor, welche im Verlauf des Konzertes durch Improvisationen über ein Dutzend der Variationen ergänzt, kontrastiert, beantwortet wird.

Der Hörer wird erleben, wie aus der Zuspitzung und der kompletten Aussschöpfung barocker Kompositionstechniken, die dieses komplexe Spätwerk Bachs auszeichnen, formvollendete, losgelöste Jazzminiaturen entstehen und sich beide Genres gegenseitig beleben und bereichern können.

Sowohl Andreas Erchinger als auch Petra Wolff sind in der Region bestens bekannt, nicht nur als Musiker, sondern auch als Lehrer an der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen. Der Abend verspricht einen musikalischen Hochgenuss.

Andreas Erchinger studierte an der Swiss Jazzschool Bern bei Joe Haider und begann seine Laufbahn zunächst in verschiedenen eigenen Gruppen und als Sideman zahlreicher namhafter Jazzmusiker. Seit 1998 arbeitet er als Pianist und Komponist mit dem international erfolgreichen Cécile-Verny-Quartet, das mittlerweile neun Alben veröffentlicht hat und mehrfache Auszeichnungen und Preise erspielte. Konzertreisen führten ihn durch die meisten europäischen Nachbarländer und mehrfach nach Afrika. Zahlreiche Rundfunk und Fernsehproduktionen sprechen für sich.

Erchinger war von 1998 bis 2012 als Dozent für Jazzklavier an der Hochschule für Musik Freiburg tätig und hat dort im letzten Semester eine Professur vertreten.Seit 25 Jahren unterrichtet er an der Jugendmusikschule seines Heimatortes St. Georgen und seit zwei Jahren an der Regio nalen Musikschule Gelterkinden.

Das Konzert beginnt am 28. Dezember um 18 Uhr im Ökumenischen Zentrum auf der Seebauernhöhe. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.