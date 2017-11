St. Georgen Zum 40. Jahr des Lebens- und Schaffensende

Weitere Informationen: www.galerie-roland-roeder.com

St. Georgen. Die Galerie Roeder gibt wieder einen Wiehlkalender heraus.

Im jahr 2018 jährt sich zum 40. Mal das Lebens- und Schaffensende des Malers Hermann Wiehl. Aus diesem Anlass und dank der großen Nachfrage produzieren Roland und Tamara Roeder die 18. Ausgabe des Kunstkalenders nun für das Jahr 2018 mit ausgesuchten Werken.

Hermann Wiehl, Klassiker der Moderne – war Schüler von Hermann Anselment, Max Ackermann und Otto Dix, mit dem ihn eine tiefe Freundschaft verband. Enge Bekanntschaft pflegte er darüber hinaus mit Pablo Picasso, Marc Chagall, Max Bill und Fernand Léger.

Wie kaum ein anderer Maler verbindet Wiehl die Farbsprache des Expressionismus mit der neuen Formensprache des Kubismus. Eine Biografie des wiederentdeckten Künstlers und seine Schaffensperioden finden sich auf der Rückseite des Kalenders.

Der Kalender zeigt insgesamt 13 Farb-Reproduktionen einschließlich Deckblatt in außergewöhnlicher Farbbrillanz und hoher Qualität.

St. Georgen. 2018 jährt sich zum 40. Mal das Lebens- und Schaffensende des Malers Hermann Wiehl. Aus diesem Anlass und wegen der großen Nachfrage haben Roland und Tamara Roeder die 18. Ausgabe des Kunstkalenders nun für das Jahr 2018 mit ausgesuchten Werken herausgegeben.

Wiehl war die Kunst nicht in die Wiege gelegt. Er kam im Jahr 1900 in Nußbach als Sohn eines Uhrenhändlers zur Welt. Er war als Handelsvertrteer erfolgreich, gründete in St. Georgen ein Honigshaus. Die Malerei wurde sein großes Hobby. Mit den Jahren wurde er finanziell unabhängig. Seine Frau führte die sehr gut gehende Firma.

Er konnte sich immer mehr der Kunst zuwenden, wurde Schüler von Hermann Anselment (Nürnberg), Max Ackermann und Otto Dix, mit dem ihn eine tiefe Freundschaft verband. Enge Bekanntschaft pflegte er darüber hinaus mit Pablo Picasso, Marc Chagall, Max Bill und Fernand Léger.

Er entwickelte sich zu einem Klassiker der Moderne. Wie kaum ein anderer Maler verbindet Wiehl die Farbsprache des Expressionismus mit der neuen Formensprache des Kubismus. Sein Gesamtoevre umfasst mehr als 1600 Zeichnungen und Ölbilder. Die Nationalsozialisten erteilten Wiehl Ausstellungsverbot. Nach dem Krieg stellte er erstmals im Jahr 1948 auf der Villinger Weltschau aus. Er war unter anderem 1952 auf der Weihnachtsausstellung Badischer Künstler in Freiburg und 1955 in Karlsruhe dabei. Am 9. August 1978 starb Hermann Wiehl in der Bergstadt. Sein Grabstein steht noch heute auf dem Waldfriedhof.

Roland Roeder entdeckte zufällig seine Werke und war sofort begeistert. Er wurde sein größter Fan, gab mehrere Bücher heraus und organisierte zahlreiche, viel beachtete Ausstellung im In- und Ausland. In öffentlichen Einrichtungen hängen hochwertige Repros von Wiehl-Gemälden. Im nächsten Jahr planen Vater Roland und Tochter Tamara Roeder einmal mehr wieder eine große Ausstellung mit Werken von Hermann Wiehl.

Eine Biografie des wiederentdeckten Künstlers und seine Schaffensperioden finden sich auf der Rückseite des Kalenders. Dieser zeigt insgesamt 13 Farb-Reproduktionen einschließlich Deckblatt in außergewöhnlicher Farbbrillanz und hoher Qualität. Er kostet 29,90 Euro.

Weitere Informationen: www.galerie-roland-roeder.de