St. Georgen (hü). Das Berg­stadtbrass-Quartett der Jugendmusikschule sorgte am Wochenende in der Stadtbibliothek für eine stimmungsvolle Matinee. Sie war zugleich der offizielle Abschluss der Veranstaltungsreihe "Weihnachten in anderen Ländern", bei der an den vorausgegangenen Samstagen Leserinnen von Festtagstraditionen in Holland, Griechenland und Frankreich berichteten. David Kuner und Michael Aberle an Trompeten sowie Lucas Kienzler und Silvan Broghammer an Posaunen erfreuten die etwa 30 Besucher mit Stücken wie „"Morgen kommt der Weihnachtsmann", "We Wish You A Merry Christmas", "Ihr Kinderlein kommet" oder "Es ist ein Ros entsprungen". Die Einladung bei einigen Liedern mitzusingen nahmen die Zuhörer gerne an. Für das leibliche Wohl war mit Tee, Kaffee und Plätzchen gesorgt.