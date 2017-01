St. Georgen Zugang zu wertvollem Wissen

Die "Code_n_Spaces" bieten Raum für anspruchsvolles und kreatives Arbeiten, die notwendige Inspiration, um Neues zu schaffen, und ein großes Netzwerk mit Zugang zu wertvollem Know-how. Die Bewerbung für Startups ist branchenübergreifend und jederzeit online möglich. Thematisch gefordert, ist einzig ein Geschäftsmodell, das auf aktuellsten Technologien basiert. "Gerade den Startups sollen die neuen Räume die Möglichkeit bieten, auch mit größeren Teams einzuziehen und dynamisch zu wachsen, wenn das Geschäftsmodell skaliert", beschreibt Dietz.

Interessenten können sich nach einer Zusage ihren Arbeitsraum individuell gestalten. Für das besondere Ambiente mit gastronomischem Angebot sorgt im Haus das SW34 Restaurant in der Schelmenwasenstraße 34. "Wir sind Mieter der ersten Stunde und nutzen den Standort mit der Nähe zum Flughafen unter anderem als Repräsentanz. Das Büro bei ergänzt unseren Hauptstandort in Ulm, an dem unsere Geschäftsführung und die IT-Experten arbeiten, in idealer Weise", fügt Helmut Mahler, ehemaliger CIO in einem großen Automobilkonzern und Gründer des Cybersecurity-Unternehmens Code White hinzu.

Ein weiterer Pluspunkt: Alle Teams werden Teil des internationalen Code_n Ökosystems. "Es spielt hier keine Rolle, ob man Praktikant in einem Startup oder Manager einer großen Firma ist. Gerade der Austausch und die bunte Mischung macht‘s", sagt Claus Nesensohn, Mitgründer des Startups Refine Projects. Mieter erhalten auch einen Zugang zur Online-Community Code_n Conect und können an den Code_n Events teilnehmen.