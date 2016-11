St. Georgen Zeitzeugen gesucht

Aber so neu ist diese gesellschaftliche Bedeutung des ­Gebäudes "Zum Deutschen Haus" gar nicht, denn blickt man in der Geschichte zurück, so erkennt man, dass kaum eine Generation Bergstädter nicht ihre Jugend im Saal des Deutschen Hauses verbracht hat.

Wie viele Paare haben sich wohl dort kennen und lieben gelernt? Wie viele Hochzeiten wurden gefeiert? Welche Tanzveranstaltungen, Theater, politischen und gesellschaftlichen Ereignisse haben sich dort wohl in den vergangenen 120 Jahren ereignet?

Diesen Fragen möchte der Verein gerne auf die Spur kommen und sucht daher Zeitzeugen aller Generationen. Menschen, die ihre Erlebnisse im und rund um das "Deutsche Haus" aufschreiben, weitergeben und somit helfen, die Geschichte zu bewahren. Gesucht sind vor allen Dingen alte Fotos, Dokumente und Plakate. Wie hat er ausgesehen der Saal, zum Beispiel im Jahr 1950?