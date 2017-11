St. Georgen "Zäsuren können eine Chance sein"

Seit 55 Jahren ist Gottfried Ettwein eine treue und sehr aktive Persönlichkeit beim Roten Kreuz. Er habe laut Hils unzählige Aufgaben übernommen und sei im Verein eine feste Größe. Dies gelte auch für Ursula Lippold, die ihr 50. Jubiläum feiern konnte. Besonders hervorzuheben sei ihr unermüdlicher Einsatz für die Kleidertransporte des DRK-Kreisverbands nach Budapest. Inzwischen habe sie zusammen mit Ehemann Jürgen schon 68 Transporte auf den Weg gebracht.

Als Aushängeschild für den Blutspendedienst sieht Hils die Jubilarin Christiane Kammerer. Sie habe in 25 Jahren Mitgliedschaft mit dafür gesorgt, dass unzählige Blutspenden nach Baden-Baden gelangten und habe mit ihrem Team in der langen Zeit so manches Kilo Fleischkäse verarbeitet.

Auf 25 Jahre Mitgliedschaft kann auch Ali Simsek verweisen. Er kam durch einen Erste Hilfe Kurs des Türkischen Vereins zum DRK. Inzwischen gehören sowohl seine Frau, Tochter und Sohn dem Ortsverein an. Alle Jubilare erhielten aus der Hand des Vorsitzenden Urkunden und der Zugehörigkeit angemessene Auszeichnungs-Spangen.

Mit mehreren Stücken von Mozart sorgte ein Trio der Jugendmusikschule mit Hanna Kuner, Tanja Lehmann und Jessica Kienzler für gekonnte und fröhliche Umrahmung der harmonischen Feier.