St. Georgen Wundersame Dinge geschehen im Traum

Johanna Zelano hatte ihre dunkelblauen Glanztücher an der Trennwand aufgehängt. Davor dampften zu rotem Licht Steine in einer Schüssel. Zunächst verteilte Zelano ihre Maskenpuppen an vier Freiwillige, die in dem Märchen mitwirkten.

Die zwei Alten stellten Hannelore Eberenz und Rolf Edler dar, deren Kinder Leni und Leonie. In dem orientalischen Märchen geht es um die gute Tat. Zelano las von dem Goldschatz vor, der im Acker aufgefunden wird. Eines der Kinder will von dem Geld Sämereien auf dem Basar kaufen. Auf dem Weg dort hin begegnet es einer Karawane.

Kind ist betrübt