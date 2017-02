St. Georgen "Wir sind das ganze Jahr gleich närrisch"

Im Sommer veranstalten die Mitglieder Grillfeste oder Vereinsausflüge. "Wir veranstalten auch für unsere Jugend Grillfeste, Vereinsausflüge oder Tanzproben," schildert der Vorsitzende. "Hierfür wurde ein Jugendwart im Kreise des Beirats gewählt," fügt er hinzu. "Es wird darauf geachtet, dass wir mehrere Tagesveranstaltungen annehmen, so dass unsere Kinder und Jugendlichen auch oft die Möglichkeit haben, an Umzügen teilzunehmen."

Man fühlt sich wohl und bringt andere mit

Spaß an der Fasnet und am Vereinsleben seien Voraussetzungen, die Interessierte mitbringen sollten. Der Verein wachse stetig, freut sich Lesniak. "Man fühlt sich wohl und bringt Freunde und Familie automatisch mit in das Vereinsleben," beschreibt er den Zuwachs. Um auch junge Mitglieder zu gewinnen, besuchen die Nesthexen schon im Vorfeld der Fasnet Kindergärten und Schulen. Durch die Häsvorstellung soll den Jüngsten die Angst vor den Hexen genommen werden, erläutert Lesniak.

Lila und schwarz sind die Farben der Nesthexe

Das Häs besteht aus Strohschuhen mit einem schwarzen und einem lila Bommel, beginnt der Vorsitzende die Vorstellung. Außerdem trägt die Hexe schwarz-lila gestreifte Ringelsocken. Unter einem schwarzen Rock mit lila Schürze hat die Nesthexe eine weiße Rüschenhose an. Außerdem kleidet sie sich mit einem schwarzen Oberteil, welches lila Rauten an den Ärmeln hat. Ein lila Hals- beziehungsweise Schultertuch und schwarze Handschuhe runden die Bekleidung ab. Die Maske der Nesthexe hat Pferdehaare, zudem hat sie einen lila Hut auf dem Kopf. Wie es sich für eine echte Hexe gehört, hat sie auch ihren Besen dabei.

"Seit Anfang an besteht eine Freundschaft mit den Rappenlochhexen aus Nußbach-Oberkirch," nennt er eine von mehreren Narrenverbindungen. "Dies war unsere erste Veranstaltung, die wir besucht haben," fügt er hinzu. Auch mit den Schoaf-Hexen aus Weiler seien die Nesthexen befreundet, sagt Lesniak. "Natürlich besteht eine enge Freundschaft zwischen allen einheimischen Zünften."

Das Schönste an der närrischen Zeit sei es, die eigenen Vereinsmitglieder wieder häufiger zu sehen, freut sich Lesniak. Er nennt aber auch "abwechslungsreiche Veranstaltungen im Ort, in der Nachbarschaft und auch die entfernten Ausfahrten mit dem Bus." Ebenso gefallen ihm "gut gelauntes Publikum am Straßenrand und das Zusammenkommen der anderen Gastzünfte."

Gleiches treffe auch für die Bedeutung der Fasnet zu. Zudem bedeute Fasnet auch die Pflege des Brauchtums, hebt er hervor und ergänzt schmunzelnd: "Wir sind das ganze Jahr gleich närrisch."

Unter dem Motto "Rock 'n' Roll" ist am Samstag, 18. Februar, der Nesthexenball in St. Georgen in der Stadthalle.