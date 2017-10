St. Georgen "Wir lassen Frauen in Not nicht alleine"

"Eine Beratung ist immer ergebnisoffen", erklärt Sozialpädagogin Karin Bürk-Jakober, die für das Diakonische Werk in Villingen arbeitet. "Wir haben den Auftrag, zu beraten. Die Entscheidung obliegt immer der Frau", erklärt sie. "Wenn sich eine Schwangere für einen Abbruch entscheidet, dann akzeptieren wir das." Sie stellt klar: "Keine Frau macht leichtfertig einen Schwangerschaftsabbruch." Es gebe Lebenssituationen, in denen der Abbruch manchmal der einzige Ausweg sei.

"Bei der Schwangerschaftskonfliktberatung wird über den Abbruch gesprochen, wie das medizinisch läuft, welche Varianten es gibt und wie hoch die Kosten sind", schildern die Beraterinnen. Oft werde die Frage gestellt, ob eine erneute Schwangerschaft nach einem Abbruch möglich sei. "Wir lassen Frauen in Not nicht alleine und setzen uns für das ungeborene Leben, aber auch für die Frau ein", sagt Bürk-Jakober. "Wir zeigen auch die Hilfen auf, die es gäbe, wenn die Schwangere das Kind behalten würde", betont Heim. Ebenso würden Gespräche in Richtung Adoption geführt. Zu ihrem Auftrag zählen unter anderem, die Schwangeren mit rechtlichen Informationen zu versorgen, über die sogenannte vertrauliche Geburt zu informieren oder über Verhütungsmöglichkeiten zu sprechen.

Sich mit Kollegen auszutauschen und belastende Fälle zu besprechen, hilft den Beraterinnen dabei, mit den oft emotional ergreifenden Geschichten umzugehen. "Gesetzlich vorgeschrieben ist eine Supervision, bei der gezielt Fälle besprochen werden", schildert Corina Heim. Aber auch untereinander fänden Austausch und gegenseitige Fürsorge statt.

Das Diakonische Werk Schwarzwald-Baar-Kreis berät kostenlos, anonym, religionsunabhängig und unterliegt der gesetzlichen Schweigepflicht. Als staatlich anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle erhalten Frauen nach einem Beratungsgespräch eine Beratungs-bescheinigung nach §219 StGB. Kontakt St. Georgen: Hauptstraße 27a, Telefon 07724/1876, E-Mail stgeorgen@diakonie.ekiba.de, Ansprechpartnerin: Corina Heim.