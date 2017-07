St. Georgen "Wir haben das Interesse gespürt"

St. Georgen. Fünf Tage lang stand die Bergstadt ganz im Zeichen von Nachhaltigkeit und Fairness. Am letzten Nachmittag der Aktionswoche boten die Gruppenleiter der KJG St. Georgen eine "Spielereise um den Globus" an. Unter anderem wurden ein Murmelspiel und eine Kartoffeldruck-Station angeboten. Pünktlich zum Start des Programms öffnete der Himmel allerdings seine Schleusen: Die Resonanz war angesichts des regnerischen Wetters gering, die Stationen wurden in Zelte oder unter das Dach verlegt.

Ab 19 Uhr fand dann der große Abschlussabend, den die Bigband "Jazzcrew" musikalisch umrahmte. Michaela Conzelmann nutzte den Abschlussabend, um den Schülern der Fair-Trade-AG für ihr Engagement zu danken. 2500 Euro hatten die Schüler für die Kindernothilfe gesammelt, unter anderem mit dem Sponsorenlauf der Rupertsberg- schule im Mai dieses Jahres. Mit dem Geld werden Kinder in Sambia unterstützt, die in Steinbrüchen und auf Tabakp lantagen arbeiten müssen.

Jörg Westermann, Rektor der Robert-Gerwig-Schule, gab die Gewinner des Kunstwettbewerbs der Grundschulen bekannt. Auf dem fünften Platz landete die 2b der Robert-Gerwig-Schule, gefolgt von der 4b der Rupertsberg- schule auf Platz vier und der 3b, ebenfalls von der Rupertsbergschule auf Platz drei. Zweiter wurde "1a" der Robert-Gerwig-Schule.