St. Georgen Winter- oder Sommerlinden werden favorisiert

Das Ziel der historischen Wiederherstellung des denkmalgeschützten Zinzendorfplatzes findet in seiner ursprünglichen Form von der Bevölkerung grundsätzlich breiten Zuspruch, so die Gemeindeverwaltung. Im Rahmen eines Beteiligungsprozesses haben Interessierte in drei Bürgerwerkstätten Ideen und Befürchtungen eingebracht.

Die Gemeinde lädt nun zum Abschluss des Planungsprozesses zu einer weiteren Bürgerversammlung, moderiert vom Büro Bboostpublic aus St. Gallen, ein. Sie stellt nun – neben den zwei bisherigen Varianten – einen dritten Vorentwurf vor, der die Anliegen der Bevölkerung bezüglich des Baumbestands und der Gestaltungselemente so weit wie möglich integriert, ohne die denkmalpflegerischen Vorgaben zu verletzen. Damit bleibt die Chance erhalten, einen Großteil der finanziellen Mittel für die Realisierung aus dem städtebaulichen Sanierungsprogramm Denkmalschutz West und dem Bundesprogramm Nationale Projekte des Städtebaus zu bekommen.

Die Varianten sind wiederum gut visualisiert. Nach der Präsentation durch den Planer Marius Weisshaupt werden die Bürger die Möglichkeit haben, sich zu den drei Vorent würfen zu äußern.