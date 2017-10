St. Georgen Wie läuft eine Erstspende ab?

"Bloß nicht umkippen" – dieser Gedanke verfolgt mich den ganzen Vormittag. Denn am Freitag, dem 13., – welch gutes Omen – will ich zum ersten Mal in meinem Leben Blut spenden.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hatte dazu am vergangenen Donnerstag und Freitag ins Ökumenische Zentrum auf der Seebauernhöhe eingeladen. Meine Idee: Die Erlebnisse eines Erstspenders aufschreiben und anderen potenziellen Spendern damit die Angst nehmen.

Doch bevor ich das tun kann, bekomme ich es erst einmal selbst ein bisschen mit der Angst zu tun, als ich die aufgebauten Liegen im Gemeindezentrum sehe. Dort spenden bereits einige Menschen. Sie haben die Arme von sich gestreckt. Durch einen Schlauch fließt dunkelrotes Blut von ihrer Ellenbeuge in einen Beutel. "Ob das weh tut?", schießt es mir unweigerlich durch den Kopf. Und: "Ganz schön lang und spitz, diese Nadeln." Erstmal durchatmen.