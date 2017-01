St. Georgen Wie Klavierklänge gegen Kälte helfen

Für Menner steht der Erfolg allerdings nicht an erster Stelle: "Im Grunde geht es um das Mitmachen." Denn für die Kinder sei es eine ganz besondere Erfahrung, wenn sie bei der Preisverleihung offiziell empfangen werden. "Selbst die Reise dort hin ist schon etwas besonderes", fügt die Lehrerin hinzu.

In diesem Jahr musste der Höhepunkt des Wettbewerbs allerdings ausfallen – zu lange war die Anreise für eine in diesem Jahr relativ knapp geplante Preisverleihung am gestrigen Freitag. Schlussendlich ging die St. Georgener Schule leer aus. Den ersten bis dritten Preis erhielten Schulen in Stuttgart, Holzgerlingen und Sindelfingen. Menner ist dennoch stolz auf ihre Schüler: "Es war klasse, was sie auf die Beine gestellt haben."