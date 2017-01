St. Georgen Wie eine ganz große Familie

Als große Herausforderung sah Rettich die Integration von Flüchtlingen. Die könne nur durch Integration in die Arbeitswelt gelingen. Isolation und der Blick nur auf einzelne Interessen seien nicht der Weg, langfristig Benachteiligung und menschliches Leid zu verringern.

Der Geschäftsführer sprach die Einführung einer neuen Unternehmenskultur an, deren Kern in neuer Kommunikation und Partizipation liege und eine neue Führungskultur bringe. Er beschrieb neue Technologien wie die geplante Einführung eines Verfahrens zum 3D-Druck in Metall.

Horst Rettich und Helmut Weisser erinnerten an denkwürdige Ereignisse aus 1976 und 1991 – den Jahren, in denen die Arbeitsjubilare ins Unternehmen eintraten. Mit Jubilar Oskar Wintermantel führte Thorsten Rettich ein ausführliches Interview.

Landrat Sven Hinterseh lobte die stolze Tradition des Unternehmens. Dazu gehörten Mitarbeiter, die mit Tatkraft und Kreativität zum Erfolg beitragen. Weisser sei eines der Unternehmen, die dafür sorgten, dass Land und Volkswirtschaft so gut dastehen. Dass man in der Forschung ganz weit vorne sei, liege auch an den Mittelständlern.

Er habe den Eindruck, dass alle Weisser-Mitarbeiter eine ganz große Familie seien, so Bürgermeister Michael Rieger. Trotz der Weltmarktprodukte sei man nicht abgehoben, sondern mit beiden Beinen auf dem Boden. Es erfülle ihn mit Stolz, solch eine Firma am Ort zu haben. Bereits der Name Weisser mache St. Georgen ein stückweit selbstbewusst. "Die Menschen sind stolz, dass es sie gibt." IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez sowie Betriebsrat Harald Schuder sprachen weitere Grußworte.

Geehrt wurden für 40-jährige Betriebszugehörigkeit Robert King, Jürgen Wehrle, Bernhard Haas, Oskar Wintermantel, Siegfried Dold und Hans Künstle, für 25-jährige Betriebszugehörigkeit Mihailo Popov, Raphael King, Michael Ruggiero, Stefan Stern und Sieglinde Nerke.