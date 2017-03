St. Georgen "Wetten dass"-Opfer blickt zurück

Darüber kann Samuel Koch Auskunft geben. Er ist am Sonntag, 5. März um 19 Uhr in der Evangelischen Lorenzkirche zusammen mit dem Singer und Songwriter Samuel Harfst zu hören. Einlass ist um 18 Uhr. Die Plätze sind nicht nummeriert.

Samuel Koch war begeisterter Kunstturner, engagierte sich in seiner Kirchengemeinde, wirkte bei Filmen mit und stand am Beginn eines Schauspielstudiums. Da verunglückte er vor Millionen von Fernsehzuschauern bei "Wetten dass". Seither ist er an Armen und Beinen gelähmt. Dennoch hat er sein Schauspielstudium absolviert, gehört zum Ensemble des Staatstheaters Darmstadt und gewinnt mit seinen Büchern Preise.

Woher kommt die Kraft für ein Leben mit vielen Schmerzen und Anstrengungen, das den meisten Menschen selbst mit gesunden Armen und Beinen zu kräftezehrend wäre?