St. Georgen Weniger Asphalt – höherer Trailanteil

Dieses große Ziel möchten die Verantwortlichen gemeinsam im Dialog mit allen Beteiligten und Interessierten, vorrangig aber natürlich mit den Grundstückseigentümer angehen. Seit einigen Monaten wurden verschiedene Strecken- und Routenvorschläge zusammengetragen. Diese werden am heutigen Mittwoch um 20 Uhr in der Stadt halle in St. Georgen vorgestellt.

Der Entwurf des Wegenetzes wird vorgestellt. Die Anwesenden dürfen Fragen stellen. In einem Video-Interview nimmt der stellvertretende Geschäftsführer und Justiziar des BLHVs, Michael Nödl, Stellung zu diesem Konzept.

In einem weiteren Schritt erhalten alle Grundstückseigentümern die konkreten Pläne mit den Wegen. Tourismus ist in unserer Region ein unverzichtbarer Wirtschaftsfaktor. Aller Bestreben sollte es sein, mehr Gäste zu gewinnen. Der Tourismus bleibt der wichtigste Wirtschaftsfaktor für die Region.

Dieser sorgt auch dafür, dass alle eine sehr hohe Lebensqualität genießen können. Infrastruktur, Landschaft, kulturelles und sportliches Angebot sind auch für die hier heimischen Menschen gemacht. Tourismus und die eigene Lebensqualität sind eng miteinander verknüpft.