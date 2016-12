St. Georgen Weihnachtsmann vergisst die Zeit

Urlaub auf Hawaii

Zur Einstimmung spielte die Glockengruppe der Erwachsenen. Dann führten Kinder das Theaterstück "Der Weihnachtsmann macht Urlaub" auf. Darin ging es darum, dass der bärtige Geselle kurz vor dem Fest mit dem Osterhasen Urlaub auf Hawaii macht. Dabei hat er so viel Spaß, dass er die Zeit vergisst, was am Nordpol zu reichlich Chaos führt.

Nach einem Rückblick über das vergangene Vereinsjahr unterhielten die Kinder mit Glockenspiel und einem Tanz.